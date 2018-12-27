溪畔舞團國際芭蕾賽拿2金2銅 黎巧翎、廖家欣獨舞穿金戴銅

新竹縣傑出演藝團隊「溪畔舞團」參加在馬來西亞舉辦的「Star of Canaan Dance迦南之星國際芭蕾大賽」，榮獲2金2銅等多個大獎，為國爭光。（圖由新竹縣政府文化局提供）

2018-12-27 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣傑出演藝團隊「溪畔舞團」日前參加在馬來西亞舉辦的「Star of Canaan Dance迦南之星國際芭蕾大賽」，不僅抱走團體組金獎榮譽，年僅16歲的舞者黎巧翎，以出眾耀眼的表現，摘下芭蕾組獨舞大賽金獎，並分別獲得來自美國、香港與印尼3個地區全額獎學金。

縣府文化局表示，溪畔舞團成立於1994年，現由團長凃仲箎、藝術總監薛美良帶領，致力於推廣舞蹈藝術、培育舞者及欣賞觀眾群，10多年來為新竹縣培育許多優秀的青年舞蹈藝術家；同時，舞者在父母的支持及老師們的指導下，積極爭取國際交流演出，在舞蹈競賽中表現亮眼，成為竹縣之光。

文化局表示，本月17至19日在馬來西亞舉辦的「迦南之星國際芭蕾大賽」，有來自10個國家350多位舞者參賽，溪畔舞團除了獲得芭蕾大賽團體組金獎，芭蕾組獨舞大賽部分，舞者黎巧翎擊敗各國好手榮獲金獎，年僅15歲的廖家欣摘下銅獎、陳綺獲得第4名。

另在當代組獨舞部分，陳綺同時摘下銅獎，卓宸逸、謝芷嫻、陳以真則分別抱走第4至6名。舞團的6名成員也獲得個人芭蕾組與當代組多個獎項及獎學金。

「溪畔舞團」參加在馬來西亞舉辦的「Star of Canaan Dance迦南之星國際芭蕾大賽」，年僅16歲的舞者黎巧翎，以出眾耀眼的表現，摘下芭蕾組獨舞大賽金獎。 （圖由新竹縣政府文化局提供）

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