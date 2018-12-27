防詐領！南投老人假牙補助 明年起須經衛生所確認

2018-12-27 15:07

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人人口達8萬5000餘人，鑑於多數老人有裝假牙需求，除了中央補助中低、收入戶老人裝假牙經費1094萬元外，縣府明年也編列3000萬元補助一般老人裝假牙，惟縣府27日宣布，為符合公平原則，讓各鄉鎮市長者有同等機會申請到補助，明年起縣府將依各鄉鎮市老年人口數比例分配補助經費，且申請者必須經衛生所評估確認，全口假牙補助4萬元，半口2萬元，明年元月2日開始接受申請。

南投縣社會及勞動處表示， 明年起，老人申請裝假牙補助，申請人除填寫申請書及診療結果暨估算單至牙醫醫療院所就診，取得當年度3個月內有效診斷證明書外，還須到鄉鎮市衛生所評估確認後，才能向各公所申請補助，經核定後，可至牙醫醫療院所進行裝置，1年內裝置完畢，3個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片、領據等文件，送縣府請領補助款，中低收入戶補助款將直接匯入戶頭，一般戶則統一開立支票，由申請人或家屬至當地衛生所領取，雖過程較麻煩，但目的是希望避免有申請不實等詐領補助費事件發生。

縣長林明溱表示，縣府評估民眾假牙裝置，從牙科醫療院所進行裝置評估、整理牙床座、咬合合模、按安裝修補等流程，約需2到4個月，呼籲已獲得縣府核定補助的長者，請按期進行相關裝置流程，並依程序申請核銷及補助，縣府將針對申請量核銷情形、執行狀況及縣府預算進行檢討改善，落實照顧老人的福利。

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