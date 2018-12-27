提升安全與舒適度 玄奘路人行道改善啟用

2018-12-27 14:51

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市玄奘路與元培街是串聯元培醫事科大及玄奘大學的重要道路，玄奘路既有人行道因長年使用已老舊不平，現況無法滿足現今人本交通的標準，市府以790萬元工程發包經費進行600公尺人行道改善，今天舉行竣工啟用典禮，新的人行道將提升民眾行走安全與舒適度。

今竣工啟用典禮，副市長沈慧虹指出，為改善新竹市居民「行」的品質，市政府在爭取內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」3.82億元經費後，陸續編列經費改善人行步道環境，成功打造步行城市願景。

市府工務處副處長曾嘉文指出，新竹市玄奘路原有人行道寬度約1.5公尺，卻破損老舊，經市府編列經費，從元培醫事科技大學大門起，往南經玄奘大學，進行共計6百公尺的人行道環境改善，除將寬度增加為2.5公尺，還針對無障礙空間、人行道鋪面品質及公共設施綠帶進行整合，讓整個行走空間更舒適安全，並提供路樹更好的生活空間，為景觀帶來更多綠意。

曾嘉文表示，玄奘路周邊通學步道暨人行道鋪面改善工程於今年6月中開工，利用近5個月的時間完成改善，希望打造良好的通行環境，照顧用路人。

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