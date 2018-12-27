元旦連假 南迴公路2管制路段恢復通行

2018-12-27 13:48

［記者王秀亭／台東報導］因應民眾利用元旦連續假期到台東跨年、迎曙光，公路總局第三區養護工程處與大武警分局將在重點路段實施交通疏導計畫，大武警分局表示，松子澗至金崙段、大鳥段因工程所需，原為單線雙向管制路段，從28日3時起恢復雙線雙向通行。

三工處因應元旦連假龐大交通量，從明天起至至108年元月1日實施交通疏運計畫，分別在金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹、小野柳等風景區易壅塞路段，已規劃交通疏導策略，另針對太麻里、三仙台等迎曙光景點，已規劃完成疏運路線及交管作為。

由於南迴公路是台東重要聯外道路，大武警分局第四組組長蔡清良表示，預估南迴公路29日（週六）起北上車潮就會湧現，南下車潮會從31日（週一）中午過後，持續至明年元月1日中午左右，提醒民眾避開車潮湧現時段。

蔡清良指出，為讓南迴公路在元旦連假期間交通順暢，台9線松子澗至金崙（411至412公里）、大鳥段（431至432公里）因南迴公路拓寬工程實施單線雙向管制，從28日下午3時起暫停管制，恢復雙線雙向通行，直到元旦過後；富山至加津林段原本僅兩線道，連假期間亦恢復四線通車。

蔡清良提醒，南迴知名景點多良火車站周邊因多良鐵改工程，路邊停車空間大幅減少，呼籲民眾不要違規停車，尤其是紅、黃線上，為維持南迴車流順暢，警方屆時將會加強取締。

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