微型感測器 台南推抓空污新利器

2018-12-27 14:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕空污近幾年成為市民關注的議題，並提高對生活周遭的違法排放案件，但過往常因稽查人力不足、發生地太遠等原因，導致檢舉未果，進而傷及市民對市府的信心。不過，台南環保局從今年起推出微型感測器，利用手機APP監控，從9月至今已查獲6件違法排放案件。

環保局從9月開始在仁德太乙工業區、保安工業區、佳里萊芊寮工業區內及周遭校、醫院、社區等人口密集處設置百台微型感測器，偵測項目包含懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、揮發性有機物、溫度、濕度及風速資料，加強監控空氣品質，稽查人員可藉由手機APP掌握情況，更全面快速掌握法空污排放事件。

環保局表示，3個月內共查獲6件空污違法排放案件，其中包含1家工廠鍋爐違法使用下腳料等作為燃料，1家工廠於反射爐操作時防制設備未正常運作，另外4起則是違法露天燃燒樹枝、雜草及棧板，皆對附近環境空氣造成極大影響，預計裁罰金額共40萬4800元。

由於新設微型感測器建功，環保局目前正積極爭取再增設800台微型感測器，將全台南的工業區都納入監測範圍，形成完整的空污監測網。

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