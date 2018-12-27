宜縣府、市公所元旦升旗 各備千份早餐拚場

2018-12-27 13:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府與宜蘭市公所明年元旦，均會辦理升旗典禮，縣府準備3000份早餐，給參與民眾，市公所則備有1000份早餐以及1000份環保袋與洗碗精，雙方拚場意味濃厚；另外，外界盛傳縣府將動員府內員工參與升旗典禮，讓場面更熱鬧；縣政府回應，只會鼓勵員工參與，但絕不會強制，更沒有動員的問題。

宜蘭縣長林姿妙就任後，宣布恢復睽違9年的元旦升旗典禮，於宜蘭運動公園田徑場舉行，縣府將準備3000份豆奶以及糕點，供參與民眾當早餐享用，典禮預計元旦當天7點開始，結束後則接續長共2.8公里的健行活動，預計從田徑場出發，行經公園路、凱旋路以及縣政北路後再返回田徑場。

宜蘭市公所的元旦升旗典禮，則已有近20年的歷史，典禮將於元旦當天上午6點半在宜蘭市公所前方廣場舉行，公所備有1000份清粥與荷包蛋給民眾果腹，並準備1000份環保袋與洗碗精，贈送參與民眾，公所與縣府明年的兩場元旦升旗典禮均備有豐厚好禮，較勁意味濃厚。

宜蘭縣政府發言人林茂盛說，會恢復舉行升旗典禮，是對國家的熱愛與尊重，沒有其它特別的意思，縣府也考量民眾一大早升旗，恐沒辦法吃早餐，才會準備3000份豆奶與糕點，讓參與民眾能填飽肚子。

至於是否擔心升旗人潮備市公所的升旗典禮瓜分，而不如預期；林茂盛指出，不管那個單位辦理元旦升旗典禮，縣府都鼓勵民眾踴躍參與，不會擔心人潮多寡的問題。

宜蘭市長江聰淵也指出，送禮品與早點絕對不是要與縣府拚場，是長年以來的傳統，他相信，公所升旗典禮已經辦理這麼多年，具有一定的知名度與規模，人潮一定不會少，更不會擔心因為縣府恢復舉辦，會瓜分公所典禮參與人數。

至於外屆盛傳，縣府恢復舉辦升旗典禮，為了讓場面熱鬧盛大，將動員府內員工參與；宜縣府人事處指出，只有行文告知府內同仁有元旦升旗活動，並鼓勵踴躍參與，但絕對沒有強制參與或動員的問題，會尊重同仁的個人意願。

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