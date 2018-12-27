防堵非洲豬瘟入台 明年增6組防疫犬、20名邊境人力

2018-12-27 13:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕農曆過年即將到來，中國來台人數將增加，今天立法院審查動傳法修正案時立委紛紛提出質疑，農委會是否擋得住非週豬瘟疫情？農委會防檢局表示，明年將增加6組防疫犬和訓練員，還會增加20名邊境管理人力。

立法院經濟委員會今天審查動物傳染病防治條例修正草案，包含立委莊瑞雄、蘇震清等許多委員都關心過年期間中國和台灣來往旅客人數增加，如何防堵疫情進到台灣？立委林岱樺也提出質疑，檢疫犬數不足，如何確實檢查？

防檢局長馮海東表示，已經規劃以第二預備金提出1年2億8千萬元的經費，從各方面加強防疫措施，在明年農曆年前會增加20名邊境管理人力，並增加6組防疫犬，包含訓練人員和犬隻，讓基層檢疫能力增加，但是明年會有3隻檢疫犬退休，預計2023年會增加到76隻檢疫犬。

至於外國人攜帶違禁品難以催繳，而且過年來台人數又會增加，立委蘇震清說，應該使用現有法條，直接拒絕攜帶違禁品者入境，才有遏阻作用，直接抵擋境外；立委邱議瑩也說，當機立斷該遣返就遣返，不容一絲破口，摧毀台灣肉品市場。

依照入出國及移民法第18條，外國人攜帶違禁物移民署得禁止入境，以及大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第13條，大陸地區人民攜帶違禁物，得禁止入境，馮海東說，朝攜帶非洲豬瘟疫區肉品來台就拒絕入境的方向來規劃，條文來自內政部法規，研究法條後看起來可行，朝這個方向來做，制定執行細節，下一次非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議就會討論。

是否禁止廚餘也是許多委員關心的防疫重點，委員蘇震清、周陳秀霞、高潞以用紛紛詢問禁止廚餘養豬的政策規劃方向，李退之表示，廚餘養豬轉型需要調適期讓廚餘養豬業者有時間調適，去處無法掌握的話，造成疫情漏洞反而不利，雲林只有5萬多頭廚餘養豬，台北高雄廚餘去向更讓人憂慮，朝向養豬產業轉型升級方式來做防疫，牽涉經濟部環保署農委會，環保署有循環經濟計畫，農委會可以處理的沼氣發電和農業廢棄物納入廚餘。

馮海東補充，中心跨部會會議討論主題還包含廚餘問題，農委會已經宣布離牧和改用飼料轉型補助，落實高溫攝氏90度蒸煮1小時才能繼續使用，但是由於稽核人力不足，農委會提出集中蒸煮方案，由公部門或業者回收，按照蒸煮規定處理後再分送給畜牧業者使用，廚餘納管要做好，否則就算禁止，還是會跑到看不到的地方，這部分將和經濟部、環保署、衛福部討論。

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