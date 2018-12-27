澎湖國際海上花火節 明年時程表出爐

2018-12-27 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選舉期間引發續辦與否熱戰的澎湖國際海上花火節，明年時程表出爐，確定在明年4月18日至6月24日登場，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，增加5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）等2場加場活動，共計22場次。

今年澎湖國際海上花火節過於浮濫，一路由4月打到10月，引發各界爭議，被外界視為壓垮前朝陳光復縣府的其中一根稻草，因此出現停辦的聲浪；當時創立澎湖國際海上花火節品牌的縣長賴峰偉，今年再度當選，因此就職首日就宣布明年花火節續辦，但只放4至6月，絕不會再加場演出，後續延續以水舞等創新方式接棒。

縣長賴峰偉對於花火節的轉型創新深表重視，他表示，花火節是澎湖觀光旅遊招牌，將維持4月到6月施放花火秀，並嘗試納入其他創意元素，希望吸引更多觀光客，讓澎湖花火節兼具創新與環保，與時俱進。縣府旅遊處指出，明年花火秀將有新規劃，除了絢爛煙火與浪漫虹橋交相輝映的美麗魅力之外，縣府也將融合科技及燈光藝術打造震撼視覺效果，搭配精心挑選的音樂曲目帶來全新聲光體驗。

另外，明年澎湖花火節也將延續往年頗受好評的主題之夜，規劃各式不同主題演出節目，伴隨著徐徐晚風，集結在地特色表演團體及知名藝人為遊客獻上精彩節目，讓每位蒞臨澎湖國際海上花火節的遊客都能感受到「世界最美麗海灣–澎湖灣」澎湃的活力。

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