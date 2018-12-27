元旦起新制上路 竹市府提醒民眾保障自身權益

2018-12-27 13:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府行政處今指出，2019年1月1日起將有多項新規定、法規上路，包括最低工資調漲至23100元，小資族與小資家庭等免納所得稅，停車格開放停多輛重機等新措施，提醒民眾多注意，保障自身權益。

行政處指出，新的一年22K將走入歷史，每月基本工資將調整為23100元，每小時基本工資額調整為150元；年薪40.8萬元以下的小資族（月薪3萬元以下）、雙薪家庭（頂客族）年收81.6萬元以下，和雙薪4口家庭（扶養兩名5歲以下子女）年收在123.2萬元以下者，可免納所得稅。

行政處表示，因統一發票兌獎APP上線，全天候24小時即時兌獎，郵局將於12月29日起不再提供兌獎服務，4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）可提供五獎及六獎的兌獎服務。一銀、彰銀、全國農業金庫於營業時間內，可兌領全部獎項。

另外，為避免浪費停車空間，元旦起將開放停車格臨停多輛大型重機，採平行、垂直或斜向停放，但禁止逆向停車；國民年金法規定調高費率，將從原本的8.5%調至9%；勞保費率則從10.5%調升至11%。而檢舉交通違規將採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須附上身分證字號，避免匿名檢舉造成查證困難。

行政處表示，綜所稅標準扣除額將由9萬元調高至12萬元（有配偶者加倍扣除）；薪資所得及身心障礙特別扣除額則由每人12.8萬提高到20萬元；綜所稅幼兒學前特別扣除額由2.5萬提高至12萬元。同時，綜合所得稅最高稅率將由45%調降為40%。

而新竹市有線電視基本頻道收視費用將從每月520元降至510元，這是繼今年調降20元後，連續兩年調降。此外，年繳優惠每月會再折扣20元，平均每月只要繳490元。

而新竹市房屋持有人只要承租給符合租金補貼申請資格者，就可向都發處提出申請審核，經認定符合標準者，就可由新竹市稅務局減免地價稅及房屋稅。

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