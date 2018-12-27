釐清東門橋下打掃髒亂責任歸屬 何敏誠出面協調

2018-12-27 13:27

［記者楊政郡／台中報導］旱溪東路與振興路口的東門橋下，是一個三不管地帶，髒亂橫生，市議員何敏誠今召集水利署第三河川局、市政府水利局、環保局、建設局、交通局等局處會勘，釐清日後責任歸屬，決定2019年元旦起由水利署第三河川局負責清掃髒亂。

何敏誠說，東門橋下因臨近旱溪夜市，常有遊客隨意丟棄垃圾，造成附近居民困擾，而且沒有權責機構，民眾多次陳情，何敏誠發現區域有腳踏車道、也有路樹及旱溪堤防等設施，管理單位複雜，因此產生權責不清，互相推脫的現象，儼然讓成為「三不管地帶」。

有鑒於此，市議員何敏誠與黃國書立委服務處今召集水利署第三河川局、市政府水利局、環保局、建設局、交通局等局處會勘，將河堤內外單位責任歸屬徹底釐清。

何敏誠說，旱溪屬水利署管轄河流，但旱溪堤防外圍周遭，仍屬市府局處管轄的範圍，這次會勘就是要釐清堤防內外各區域的責任歸屬，避免互踢皮球的情況發生。

上午經何敏誠與各局處協調後，決定明年起由第三河川局負責，於每個月定期派人清理旱溪易生髒亂區域。

何敏誠說，堤防內由第三河川局收拾雜草，避免垃圾掩埋其中，造成土壤汙染。堤防外之腳踏車道及兩側路樹，則請交通局及建設局，維持衛生乾淨，道路路側也請環保局加強巡視清理、確實執行，各單位各行其職。

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