澎湖爭議話題延燒 縣府急澄清滅火

2018-12-27 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣長賴峰偉就職首日，拋出中正國小併校、大倉媽祖文化園區復活等爭議性議題，引發各界強烈反彈；今日澎湖縣政府出面聲明，中正國小不會併校，大倉媽祖園區未有預設立場，會廣徵民意再行決定。

由於馬公市區為日治時期規畫，街道普遍狹窄，鬧區中正路一頭通往馬公港，另一頭則是中正國小，縣長賴峰偉25日在就職記者會指出，為因應觀光成長，澎湖必須檢討馬公市區的承載量，協調澎防部、團管部外遷，並評估中正國小需否併校，引發各界反彈，尤其是校友及在校生家長。

根據了解，中正國小為此還特別召開2次臨時校務會議，校長林宗彥還搶先在縣府聲明之前，就在臉書發布快訊，表示縣府承諾絕不會併校，安撫心急如焚的家長；澎湖縣政府今日也聲明，併校只是選項之一，經多方討論，馬公城區改造有更佳方案，因此不會推動中正國小併校。

另外針對賴峰偉委請前縣長王乾發統籌「大倉媽祖文化園區」一案，各界反彈聲浪更大，海洋公民基金會更表達強烈反對之意，民眾普遍反映不妥，建議興建馬西大橋〈馬公連接西嶼〉替代大倉媽祖，更有人喊要新台華輪；澎湖縣政府表示，該案正反意見皆有，唯目前工程中斷，衍生公共安全、景觀、合約等問題，新縣府團隊有責任處理，賴縣長不預設立場，期盼透過透明、理性的討論，共擬解決之道。

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