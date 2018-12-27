竹市府升旗典禮 幻象戰機、元氣早餐陪過元旦

2018-12-27 13:13

〔記者王駿杰／竹市報導〕幻象戰機、元氣早餐迎接新年！新竹市府將於2019年1月1日上午7點半在市府前廣場舉辦升旗典禮，將有幻象戰機氣勢衝場外、17間由在地美食商家進駐的元氣早餐市集，今年還會發起「尋找元旦壽星」活動，只要元旦出生的市民，即可獲得限量30份的「元旦全家餐」。

社會處李季縈處長表示，為慶祝元旦升旗活動，將在市府前廣場規劃前、後雙舞台，藉此區分觀禮與表演項目，讓民眾零距離享受市府安排表演。另外，這次元旦也特別邀請空軍第二聯隊出動五架幻象戰機衝過市府上空，以飛行英姿向新竹市民與國軍致敬。

李季縈指出，今年元旦的表演節目豐富溫馨，包括音樂舞蹈音樂、饗宴，由艸雨田舞蹈團、廖柏雅小提琴演奏、MIX街舞、新竹直笛團、兩隻小豬-雙人彈唱組，帶民眾共享溫馨、幸福的元旦假期。

李季縈表示，今年市府特地發起「尋找元旦壽星」活動，凡是1月1日出生的「元旦壽星」（不限年齡），活動當天上午7點半可至大會服務台進行「壽星認證」，之後就會獲得限量30份的「元旦全家餐」；一般民眾也可兌換「早安打卡禮」，於當天6點半起至大會服務台以個人臉書、IG完成指定打卡動作，也可領取限量180份的早餐兌換券，數量有限，兌完為止。

今年的元氣早餐市集將於當天上午8點半開跑，匯集十七間在地店家共襄盛舉，將有墨西哥捲餅、雞肉薯泥捲、潛艇堡、蜂蜜麻糬鬆餅及碳烤土司等32種美味中、西式餐點供民眾選購。

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