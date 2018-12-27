網購機台遭轟過時 中華郵政不再增設

2018-12-27 13:01

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政104年於全台郵局設置188座「郵購e指通」平台，提供客戶瀏覽與選購商品，但去年營業額9729萬元，相較105年銳減2040萬元；且根據統計，有74座平台營業額持續衰退，累計金額達4537萬元，今年遭審計部點名檢討。

立委葉宜津表示，「郵購e指通」為觸控式螢幕的電子型錄展示平台，提供服務包括集郵、各類代售商品、臨櫃取貨付款、郵政商城、關懷農產行銷活動商品訂購、宅配、愛心送暖公益捐款等，但業務量逐年下滑，應考慮檢討並停辦。

她質疑，網路科技發達，現代人手一機，已習慣使用手機上網購物，中華郵政的實體平台早已不合時宜。根據中華郵政訂定績效指標，每台「郵購e指通」每年交易金額應達36萬元，但甚至連立法院中興大樓1樓都設置，乏人問津。

根據中華郵政預估，今年「郵購e指通」營業額恐又銳減至6300萬元，明年光是維護成本就高達112.4萬元，立法院交通委員會最後通過提案，凍結明年相關預算2成、約4151萬元，待中華郵政1個月內提出書面報告後，始得動支。

中華郵政表示，「郵購e指通」設置目的為提供電子化平台服務，代售郵政商城商品，且目前全台設置188間郵局，有53間位於偏鄉，後續將強化功能、檢討設置地點，除了營業額也著重點閱率，每月加以輔導或移置，不會再增設。

不只「郵購e指通」，中華郵政的郵政商城，營收也逐年退步，立委劉櫂豪提案要求中華郵政儘速研議開拓市場的長期目標，無法達標則應檢討停損時機。

另外，中華郵政4年前推出「郵保付」第三方支付服務，斥資1087萬元建置、每年並花費288萬元養護，但績效慘淡，累計交易筆數僅91筆、10.1萬元，且中華郵政收取手續費更只有803元，中華郵政已同意明年起停辦境內服務。

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