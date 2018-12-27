「還我乾淨空氣」 莿桐居民抗議豆皮工廠污染

2018-12-27 12:32

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉義和、興桐兩村村民不滿村落一家豆皮工廠使用劣質燃料，造成空氣嚴重污染，危害健康與環境，今天前往抗議，要求工廠立即停工。

莿桐鄉長林靖焜及民代協調，該家豆皮工廠上午已經停工，並承諾改善鍋爐設備，降低污染。

興桐、義和兩村村民舉著「還我乾淨空氣」等抗議標語到該豆皮工廠，要求立即停工，抗議村民指出，該工廠使用劣質木頭做為燃料，不僅排放黑煙，有時還會出現惡臭，村民多次抗議，也向環保局、建設處等單位檢舉，卻未見改善，實在無法忍受了。

義和村長歐景文、興桐村長林慶聰說，村民們要求工廠必須立即停工，在未改善設備前不得復工，否則不排除發動更大規模抗爭；另環保局、建設處必須依法裁處、開罰，保障居民環境權與健康權。

環保局副局長林武宏表示，該豆皮工廠並未取得固定污染源操作許可，已違反空污法，環保局會依法處分，同時要求停工，將以最速件完成行政程序。

現場經縣議員李建志、鍾明馨及林靖焜等人協調，豆皮工廠業者臨時停爐停工，並承諾會改善相關設備，降低污染，縣府也會加強稽查及處分，居民們才離去。

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