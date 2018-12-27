outlet、購網竄起 鄉下「廠拍」有對策

2018-12-27 12:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網購和outlet襲捲成衣市場，流行於鄉間的「廠拍」幾乎被打趴，但彰化縣廠拍業者發現，許多消費者在網路買衣服被「騙怕了」，加上網路有「比價效應」，「便宜買不到好貨」，因此廠拍的買客有回流的現象。

今年彰化縣廠拍一檔接一檔，知名內衣大廠「曼黛瑪璉、瑪登瑪朵」已於日前結束，「鱷魚牌Crocodile」成衣埤頭廠也將從28日登場持續到一月一日。

由於網購興起，廠拍業績一度被拍趴在地，但廠拍業者發現，今年舊客人開始回流，這種現象出現在工廠直賣的「社頭織襪芭樂節」，因為業績突出，社頭織襪業者再揪團打出「元旦追加場」。

總經理許俊龍說，早在網購未興盛前，他們便投入年終廠拍，由於有品牌加持，短短幾天就吸引上萬客人湧入，但曾幾何時，消費者迷戀網購，衝擊到年終廠拍業績。

他說，outlet竄起，其實是現在的客人「變聰明了！」利用網路做功課，再到賣場掏寶，他們在台中港三井outlet也有設點，客人都會尋找cp值高的商品。

他說，「廠拍」的道理也一樣，他們把好貨留在年終，用「廠拍吸客」，等於讓客人不用大老港跑去outlet就能享受到等值商品。

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