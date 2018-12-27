傳違法迫印尼生「實習」 醒吾科大澄清：合法打工

2018-12-27 12:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕教育部去年推動的「新南向國際產學專班」規定第1年不能實習，但醒吾科大卻傳出在去年10月、學期第2個月起，就違規讓「資訊管理系產學合作國際專班」30名20歲的印尼籍學生至新竹優你康光學公司實習，內容包括貼標籤，不僅和所學無關，甚至遭要脅不願在這間公司工作，就回印尼，學生憤而向立委柯志恩投訴學校聯合公司欺負學生。

醒吾科技大學國際處反駁，表示工作並非實習，而是安排打工，協助學生補貼生活費，下午將由教育部高教司進一步說明澄清。

醒吾科技大學國際處表示，學生「不是實習，是打工」，表示校方雖然提供學費全免，但考量學生仍須賺取生活費，因此協助外籍生辦工作證，每週打工20小時；而介紹特定企業，是擔心學生找不到合適又合法的打工機會。

學生表示，學校位於新北市林口，目前大家卻住在新竹寶山、公司附近的宿舍，要去學校上課時，則一早6點45分搭車前往林口，車程1小時。

學生說，1週必須實習4天，從早上7點半到晚上7點半，中間休息2小時；週四、週五上課，早上8點20分上課，下午4、5點下課，週六休假，全班原有30位學生，但2名已不堪勞累回印尼，3名轉走。

印尼表示對專班非常失望，不僅學不到中文和專業，實習內容跟所學無關，很多同學一回到宿舍就哭，表示被工廠要求每小時趕貼3千個標籤、請假或曠職被扣錢，更常因語言不通引發衝突；而學校教授專業課程時幾乎講中文，會帶一點英文，根本聽不懂，只希望能夠好好讀書。

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