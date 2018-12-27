竹南垃圾清運時段調整 明年元旦起實施

2018-12-27 11:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所為提升垃圾清運效率，針對轄內兩條垃圾收集路線進行時段調整，第九條清運路線區域包括竹興、中英、中美、海口、龍鳳等里，從原星期二、四、六改為星期一、三、五；第十一條清運路線區域山佳、大埔等里，從原星期一、三、五改為星期二、四、六，新時段自明年元旦起實施。

竹南鎮公所清潔隊表示，鎮內共安排12條垃圾收集路線，平均每日收集約45噸垃圾量，而為配合鎮內人口結構分布進行垃圾不落地清運時間調整，藉此提升效率，經過研商後於明年1月1日起，修正部分區域清運時段。

變動較大的為竹興、中英、中美、海口等里及龍鳳里21鄰海埔30-25至30-29號等區段，從原星期二、四、六改為星期一、三、五；山佳里及大埔里1至6鄰、8、9、11、13、18鄰等區段，從原星期一、三、五改為星期二、四、六，預計抵達時間及定點處則不變。

此外，為方便鎮民倒垃圾，公所仍維持定點垃圾收集配套措施，於中港停車場、中正路及土地銀行旁空地、龍山路與博愛街口、大埔福龍宮牌樓南邊停車場、山佳停車場作為定點垃圾收集位置，每星期一至六的早上6點30分至9點開放民眾堆放垃圾，請鎮民遵守規定時段，維護市區環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/