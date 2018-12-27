保留三峽文化資產 規劃保存區或特專區

2018-12-27 11:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府辦理三峽都市計畫第三次通盤檢討，調整捷運三鶯線場站周邊土地的使用，並對三峽祖師廟等歷史文化資產，規劃保存區或特定專用區，已自12月17日起公開展覽30天，預計明年1月3日在三峽區公所舉辦2場公展說明會，且有駐點人員提供諮詢。

城鄉發展局副局長江志成表示，三峽除了原有的老街文化觀光特色，近年在捷運三鶯線的建設帶動下，都市發展迅速，因此這次通盤檢討著重配合地區發展需求，重新檢討調整土地使用，包括配合未來捷運三鶯線帶來場站周邊人口的集中，將帶動整體地區轉型發展，場站周邊土地使用及發展必須做整體性考量，規劃適當的道路以及供人行使用的廣場等空間。

此外，配合三峽老街豐富的歷史及人文特色，針對三峽祖師廟、三峽庄役場、金興居等眾多歷史文化資產，規劃保存區或特定專用區，突顯地方文化特色。

同時，因應極端氣候的河川治理，也配合水利單位辦理三峽河及麻園溪相關整治計畫，檢討河川區範圍以符合實際整治計畫的需求，減少地區淹水，保障民眾生命財產安全；並利用公有土地增加規劃約3.7公頃的公園用地面積，提供休閒遊憩空間。

江志成表示，明年1月3日於三峽公所江舉辦2場公開展覽說明會，另外，明（28）日上午10時至12時、108年1月2日下午3時至5時、1月4日上午10時至12時 、1月9日下午3時至5時，在三峽區公所大禮堂將有專業駐點人員提供民眾諮詢；後續市府將依公展期間民眾陳情意見提送各級都委會審議後發布實施。

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