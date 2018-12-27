竹北新瓦屋老屋搞「創藝」年收逾3000萬 2建築徵新主人

2018-12-27 11:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區進駐12個文創團體，以藝文、食農及親子DIY等多元化經營，為老房子注入新活力，更創造年逾3000萬元的總營運收入；目前，3號、14號建築因合約到期誠徵新主人，縣府文化局歡迎各路英雄好漢照過來。

文化局表示，新瓦屋過去是竹北林姓聚落，擁有200年歷史，在高鐵開發後徵收為公有，是台灣第一個客家文化保存區，也是新瓦屋花鼓藝術的起源地，園區內保留傳統文化風情的客家建築，蘊含獨特人文意境。

為活化歷史空間、鼓勵民間參與，文化局以委託經營管理案方式招標，號召文創團體陸續進駐，目前有藝文展演創作、藝術品展示、特色叢書、食農教育及文創商品製作展售等，每月推出各式各樣課程講座、特色市集與親子DIY活動，已成為大新竹地區最受歡迎的創藝聚落，總營運收入年逾3000萬元。

化局表示，新瓦屋委託經營採2年一約方式，通過評鑑得續約一次，因3號、14號建築合約即將到期，希望透過公開招標，吸引更多優秀單位投件並參與審查，歡迎具備經營藝文空間，或藝術、文化、教育、公益事業等經驗者踴躍申請。詳情可上官網查詢，或電洽（03）5510201#207黃小姐。

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