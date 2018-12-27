稻穀再利用！稻穀生物炭改善土壤 收成提高、少病蟲害

2018-12-27 11:23

［記者王秀亭／台東報導］稻農燃燒稻草提高土壤肥力，卻有空污之虞，台東農改場與鹿野稻農以稻穀生物炭試作多年，不僅產量提高12.3%，對水稻紋枯病、白葉枯病及胡麻葉枯病的抗病效果佳，台東農改場長利用機械施作，降低揚塵，還能大幅節省人力。

陳信言表示，稻穀是農業廢棄物，縣內部分碾米廠稻穀烘乾機是利用燃糠爐燃燒稻穀作為燃料能源，稻穀經高溫熱裂解後，成為生物炭，撒在稻田裡，可提高土壤孔隙度、團粒穩定度，及提高土壤酸鹼度，農改場選擇鹿野地區試驗，即因鹿野土壤偏酸，利用偏鹼的稻穀生物炭，改善效果更顯著。

與農改場合作多年的鹿野稻農陳仕琳說，自家稻田使用稻穀生物炭約3年，平均每施灑一次，可維持兩期稻作，不僅省下肥料錢，稻穀也能多收1成左右，、水稻紋枯病等皆大幅減少，抗病率可持久一年左右。

陳仕琳說，由於稻穀生物炭蓬鬆，1公頃農地須兩噸稻穀生物炭，若以人力撒播，相當耗時，加上撒播時易產生大量灰燼揚塵，讓不少農民望之卻步。

台東農改場近來改良機器，以曳引機附掛撒佈機，以曳引機帶動輪軸，將稻穀生物炭撒到田間，省時省力又少揚塵，而烘穀機燃燒剩餘的稻穀生物炭便宜又易取得，1公斤只需5元。

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