南投市容景觀再造 整修路樹人行道做起

2018-12-27 11:15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市對外要道台3線南崗路，在公路總局南投工務段展開路面整平工程後，縣府也如火如荼進行市容景觀再造計畫，被路樹撐破的人行道更是改善重點，進而提供民眾更優質的交通環境。

南崗路除了是南投市南崗工業廠區對外主幹以外，更扮演交通樞紐的角色，貫穿草屯、南投、名間、竹山等縣內4大鄉鎮市，不但可銜接國道3號南投交流道，也是聯繫玉山、日月潭、溪頭、杉林溪等風景區，不可或缺的觀光動線。

不過，種植於道路兩旁、名為「春不老」的路樹，如其樹名一樣終年常綠，且一棵棵長得又高又壯，以致其氣根頻頻撐破人行道路面、地磚等設施，不但使得市容變得髒亂，也危及民眾進出安全，尤以長約800公尺的南崗路與民族路、集賢路交叉路段最嚴重，遂優先列入改善範圍。

南投縣府工務處長陳錫梧指出，縣長林明溱連任成功、宣誓就職後，便積極兌現拚經濟、觀光、產業的承諾，若能有良好、完善的交通設施，更可達到事半功倍之效，整個市容景觀再造計畫，所須經費約1800萬元，有信心在農曆春節前完工，屆時，也可望讓前來走春、遊玩的遊客，對南投留下良好的印象。

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