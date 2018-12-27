市議員別出心裁送年曆 儼然成最夯的日曆資訊

2018-12-27 10:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018年進入尾聲，許多民眾開始準備各款式日曆、週曆、月曆，迎接新年。民進黨台中市議員邱素貞今天說，為了服務民眾，她援例印發有別於傳統的A3大小「年曆」10000張，一推出就造成搶手，索取民眾直說「足感心」。

邱素貞指出，傳統週曆、月曆，一頁只呈現7天或1個月日期，她與夫婿南區國光里里長陳仁榮將1年365天，通通印在一張A3大小的紙張上，月日分明，想找幾月幾日星期幾，一目了然，有利整體計畫，非常便利。

連續5年索取「年曆」的民眾李先生表示，邱素貞推出的「年曆」，除了中華民國108年、西元2019、己亥年全部標示，還結合生肖，推出該年生肖插畫，例如今年主題「狗年旺財」，明年主題「豬年鴻運」，活潑、可愛，很受民眾討喜，「年曆」上並提供服務處地址、電話，方便服務民眾，足感心。

邱素貞說，「年曆」省去民眾翻閱的不便，共印發10000張，一推出就造成搶手，成為最夯的日曆資訊。需要的民眾，可前往南區正義街236號服務處免費索取，發完為止。

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