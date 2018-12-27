竹縣游泳館停車收費 挨轟圖利財團

2018-12-27 10:58

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣游泳館停車收費問題越吵越大，泳客甚至砲轟縣府涉嫌圖利財團！在縣長楊文科上任首日就發出抗議信函。為免影響後續竹北國民運動中心的啟用營運，楊文科親自到場視察，了解現況也接受泳客們集體當面陳情，業者代表謝美惠跟泳客們一度針鋒相對。

這些泳客們抨擊，該游泳館票價150元是全國最高，設備很多看得到卻用不到，不然就是髒亂、老舊。跟業者反映，得到的答案都是「設備壞了」，超過半年都不見具體改善，縣府還支持業者加收停車費，等於變相漲價，不無圖利之嫌。

承攬的遠東鐵櫃鋼鐵廠（股）公司執行長謝美惠說，新竹縣游泳館是10年老場館，除了許多設備早該汰舊沒汰舊，先後承攬的業者跟縣府間的交接也都沒有確實過，以致他們現在陷入要努力搶救設施的困境，最可怕的是欠缺設計圖等原始資料做參考，以致設施一旦不能運轉，他們只能像大海撈針般慢慢查找，還未必會有答案。

縣長楊文科指示教育處體健科，立刻在游泳館現場設立意見箱，提供泳客即時反映使用上的問題。縣府也就權責，該修繕的立刻撥款修繕，並要求業者現場必須明確公告哪些設備目前故障、無法運轉。

至於停車費問題，縣府未來將跟業者協商，爭取讓進場使用者有2個小時免費停車的優惠。票價方面，縣府是希望可以調降到120~130元，但因業者堅持跟原先的財務試算有差距不願讓步，縣府還會就此繼續努力。

泳客們抨擊，全國各地的國民運動中心游泳館，不論是雙北市、桃園或是竹市都收費都在100到110元之間，唯獨新竹縣高達150元。

沒想到縣府今年3月過後又核准承攬財團對買票進場的泳客加收2小時停車費，等於變相漲價，導致承攬財團光是游泳館停車場年收入就增加百萬，甚至200萬元以上，不無圖利之嫌。

謝美惠說，全國現有約30座的的國民運動中心內的游泳館都只有1個、不是50公尺就是25公尺長的「休閒池」，水道多半也不到10個。

只有新竹縣游泳館是全國唯一的國際比賽競賽場地，不僅擁有50公尺、25公尺都是10個水道的競賽池各1，還有SPA按摩池、兒童池等設施。

她說，以水平面積計算，其他國民運動中心的游泳館只要2個救生員，他們需要到7個救生員，以致除了前述比人多、比人大的設施成本要負荷，前述的人事成本也比其他國民運動中心的高出很多。

謝美惠說，他們1個月的收費停車所得大約3到5萬元，根本不是外人所言高達百萬、甚至數百萬。

他們3月初開幕後，依照相關辦法申請取得新竹縣公有停車場營業執照才正是收費，停車的都是特約團體，或是用餐尖峰時間位於游泳館周邊的餐廳客人等，真正的泳客是停車在體育館附近的免費停車格，或騎車前往的，縣府圖利他們的說法太荒謬。

至於鄉親所抨擊的設備老舊問題，謝美惠說真的是非戰之罪！

她以館內溫水游泳池旁的4個SPA池為例，因為承攬之初就發現根本沒有SPA池應有的「按摩」功能，在沒有原始設計圖下怎麼檢修管線就是查不到原因而無法恢復。

所以退而求其次，為使它們仍有三溫暖功能，他們只好另加加溫系統，使用其中3個轉成冰溫熱3池供「浸泡」，另1池只好閒置。

很多人要求閒置池也注水供浸泡，但因沒有加溫設備，就算注水只能是一般自來水不具消毒作用，在公共衛生考量下，他們才閒置著，未來只要縣府核准，他們計畫把這1池改做藥浴沙池，提供不同的服務。

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