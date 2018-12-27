沒有教育部長一樣運作 代理部長赴立院報告技職教育

2018-12-27 09:53

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部代理部長姚立德今天赴立法院教育委員會報告「技職教育政策推動現況與展望」， 針對立委關注亞太技術學院問題，姚立德表示，教育部已盡最大耐心協助亞太技院的學生轉學，目前還有4位研究生在校，一旦退場，依私校法規定，校產將歸屬地方政府。

立委洪慈庸質詢表示，姚立德是第3度代理部長，今天是本會期最後一次教育部赴立法院教委會備詢，針對亞太技術學院的爭議，她抨擊是教育部讓亞太技術學院胡搞瞎搞，使財團滅校目的達成，而依11月28日苗栗地院裁定書，地院指責教育部提供的董事推薦名單不僅人數不足且專長不足，顯然教育部未善盡職責。

洪慈庸也關注新南向產學專班學生不見的問題，姚立德表示，在5千多名學生中，查有8名越南學生失聯，教育部已在處理中。

姚立德表示，亞太技術學院停辦計畫尚未報到教育部，該校真的沒有經費，剩下的經費只能用在老師的資遣，新成立的董事會必須要妥善處理教職員欠薪問題，依私校法規定，一旦退場，該校校產歸給地方政府；至於地院裁定書內容，他不完全認同，教育部提出的董事名單其實具有專業，但選任董事是地方法院的權責，教育部沒有抗告的必要。

教職員欠薪，董事會必須妥善處理，私校校產給地方政府，但他也坦言，任何高教興衰，教育部責無旁貸，在更早之前，未能針對少子女化，調整大學數量，教育部確有責任。

姚立德表示，依教育部訂定「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，106 年開始設置「大專校院轉型及退場基金」，107 學年停辦之高美醫護管理專科學校及全面停招之亞太創意技術學院，已分別完成 346 名及 280 名學生安置轉學，確保學生就學權益，並運用轉型及退場基金補助高美護專辦理學生補救教學計畫。

另教育部研擬「私立大專校院轉型及退場條例」草案，立法院教育及文化委員會5月完成詢答程序，未來立法完成後，將鼓勵學校活化及再利用現有學校資源，調整經營模式轉型發展，並強化現行監督及輔導機制，包括專案輔導學校之校產信託、指派公益董事及監察人。

另訂定較現行私立學校法更為嚴謹之規範，要求改辦後法人財產信託，學校法人解散清算後，其賸餘財產僅能歸屬大專校院轉型及退場基金或地方政府，確保其公共性。

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