12/27 各報重點新聞一覽

2018-12-27 06:55

自由時報

潛艦國造大進展

潛艦國造案獲重大進展！立法院外交及國防委員會昨審查國防部預算，討論及各界重視的潛艦國造案時，海發中心主任邵維揚答詢時首度透露，軍方已獲得潛艦國造原型艦的主、次裝備輸出許可，國軍計畫明年三月到立院進行秘密專案報告，將請台船、中科院等廠商、單位，展示獲得的輸出許可文件供立委查驗。

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史上最大 海上丟包運毒60億

檢、警、巡聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查出毒梟集團趁夜將海洛因磚防水包掛上訊號燈丟包外海，之後接運到近岸再次丟包，由接手毒販穿潛水裝拖上岸，不僅手法宛如電影情節，海上「兩度丟包、兩度接運」也為史上首見；檢警巡一舉查扣一千兩百多塊、重四百七十公斤海洛因磚，市價近六十億元，逮捕十名嫌犯。

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高志鵬圖利須入獄 三重立委將補選

民進黨立委高志鵬被控與助理關說國有財產局台中市國有地租購案，收受五十萬元政治獻金，台中高分院更二審前年依圖利罪判高志鵬四年六月徒刑、褫奪公權四年；最高法院昨駁回上訴，全案定讞，高必須入獄。

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蘋果日報

驚豔 百棵千年紅檜 台東雙鬼湖區首見

「千年紅檜矗立面前時，那種感動情緒難以形容！」13名台東林管處特遣隊隊員歷經千辛萬苦，在雙鬼湖區大浦山附近，首次驚見約百棵樹齡上千年的原始台灣紅檜、台灣杉巨木群時，不禁發出驚嘆！

貓村離奇雙屍 情侶中刀 跪姿亡

新北市瑞芳區著名的猴硐貓村景點，前晚發生一起情侶雙屍驚悚命案，警方封鎖現場採證，發現男子在床上採跪姿、胸口有致命傷口，從事命理工作的女友則倒在臥室地板，右手腕有傷口、美工刀掉落身旁，初步研判死亡時間至少7天，但警方勘驗屋內未發現有打鬥與入侵跡象，死者身上刀傷，到底是相約自殺或互砍造成，警方正循線追查中。

聯合報

高志鵬貪汙判4年半 立委丟了

民進黨立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受五十萬元，最高法院昨天駁回他的上訴，高被依貪汙治罪判刑四年六月、褫奪公權四年定讞。高的立委資格將喪失，檢方已啟動防逃機制。新北市三重區立委將於明年進行補選。

防豬瘟改餵飼料 中南部熟廚餘下月恐無處去

雲林縣宣布禁止廚餘養豬，中南部出現熟廚餘無處可去窘境，彰化縣多個鄉鎮市明年度廚餘回收標案一再流標。彰化環保局預計明年讓廚餘破碎脫水後，送進焚化爐處理。

中國時報

纏訟11年圖利罪確定 高志鵬年後入獄

民進黨立委高志鵬，被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院認定本案與貪汙罪的「法定職權說」或「實質影響力說」無關，高志鵬的行為屬於圖利罪，犯行明確，將他判刑4年6月、褫奪公權4年，檢方已啟動防逃。高志鵬入獄後，將進行新北市三重區立委補選。

陳景峻指阿北有選總統的心

明年1月27日立委補選，北市士林、大同選區呈藍綠白「三腳督」，被外界認為是2020前哨站。任內扮演「白綠橋梁」角色的前北市副市長陳景峻更直言，如果代表「柯家軍」的陳思宇勝選，2020戰局會「起化學變化」，因為白綠之間無論在政策、兩岸論述方面隔閡都越來越深，且「他有這個心（指選總統）」。

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