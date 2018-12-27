大陸冷氣團南下 今晚起明顯降溫下探14度

2018-12-27 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）桃園以北及宜蘭地區整天有雨，且有局部大雨發生的可能性，溫度方面，北部、東北部高溫約20度上下，中南部仍可達28度，氣象局提醒，晚起各地氣溫將明顯下降，低溫下探14至17度。

氣象局表示，昨晚到今天為大陸冷氣團南下的過程，今天清晨北部、東北部觀測低溫約17、18度，其餘地區約19至21度，天氣方面，桃園以北及宜蘭整天斷斷續續的降雨，並可能有局部大雨，北部其他地區、花東也有短暫雨，中南部還是維持多雲透光的天氣。

溫度方面，北部、東北部整日溫度約19至21度、花東約23度、中南部地區還有28度左右，但今晚起各地氣溫將明顯下降，低溫將下探14至17度。

氣象局預估，週五至週日清晨（28日至30日）持續受到大陸冷氣團影響，迎風面的北部及東半部地區由於整天雲多、降雨機率高，感受偏濕冷，東北部地區及北部山區則是有持續性的降雨發生，仍有局部大雨發生的機率，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大。

溫度方面，夜晚及清晨中部以北及宜花地區低溫將下探13至15度，其他各地約16、17度，其中在29、30日的清晨，北部部分地區有出現11、12度低溫的可能。

空氣品質方面，27日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部空品區以及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南沿海地區受強風影響，局部地區短時間可能出現地表揚塵影響空氣品質，高屏空品區位於下風處易有污染累積，雲嘉南以及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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