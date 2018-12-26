金彩新未來 600秒煙火秀陪金門鄉親跨年

2018-12-26 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天說，「金彩新未來」跨年晚會31日晚間7點30分在縣立體育館廣場舉行，首創二段式共600秒煙火秀；由梁赫群、小禎主持，與梁文音、戴愛玲等唱將、偶像陪伴金門鄉親跨年。

精彩！最強煙火秀帶嗨

主辦單位說，今年打造歷年最強煙火秀、超強卡司偶像巨星陪鄉親嗨跨年、大型LED彩幕炫麗璀璨秀、高規格硬體團隊、超值大獎等，與鄉親共同跨過2018年。

縣文化局說，首創600秒雙煙火秀，第一段於晚間8點施放兩分鐘，第二沒在凌晨整點施放8分鐘，演出藝人包括梁文音、戴愛玲、黃文星、陳隨意、蘇宥蓉及資深民歌手邰肇玫，還有小朋友最喜歡的東森YOYO太陽哥哥和月亮姐姐，應有盡有。

金彩！抽獎送1錢重金牌

此外，跨年當天，來自台灣或中國的朋友，只要持25日至31日期間的來金飛機票或船票，均可參加金門跨年晚會的特別獎抽獎活動；屆時倒數完的壓軸時間，將抽出3名幸運兒，可獲縣文化局特別準備的1錢重金牌。

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