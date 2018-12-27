耶誕借車給朋友載妹 事後「命案現場」讓他陰影超大…

2018-12-27 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書抱怨，他的朋友在耶誕節當天想載女友出去，他情義相挺，二話不說馬上出借自己的車子，沒想到朋友還車後，他發現朋友在車內留下的「東西」後，氣得大罵：以後車再借你我婊子！

這名網友在臉書社團「爆怨公社」發文說，雖然不是什麼好車，但都會讓自己的車保持乾淨。他的好友想在耶誕節當天載女友出去玩，於是向他借車。朋友還車後，他進車內拿傘，沒想到在車上發現好幾個保險套，和疑似沾有體液的衛生紙。

網友怒噴，在「命案現場」發現這些噁心的東西造成他很大的陰影，罵友人「難道沒1000塊去開房間嗎？」、「以後我車子再借你我婊子」。

網友看完貼文紛紛留言說，「垃圾朋友」、「如果有香火袋，神明都跑了」、「太沒水準了吧」、「垃圾至少帶走」。

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