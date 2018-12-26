金牌師生化身「總鋪師」 陪伴植物人家庭提前圍爐

2018-12-26 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市植物人「阿乾」故事感人，中山工商餐飲科六連霸金牌師生今化身「總鋪師」，烹煮6道美味佳餚，陪伴阿乾家庭提前圍爐，感受社會溫情，迎接嶄新一年。

植物人「阿乾」於92年突然工作昏倒，送醫檢查為靜脈瘤破裂，竟然變成植物人，小兒子一肩扛起照顧重責，「阿乾」3年後經轉介入住創世鳳山分院，兒子經常參與創世鳳山分院的社區融合活動，陪伴爸爸到公園散步，期盼父子能多些相處時間，尤其隨著過年快到了，期待能像以前一樣，與父親一起享用團圓飯。

中山工商餐飲科老師陳敬淑獲悉後，今帶著全國技能競賽中餐烹飪六連霸金牌、全國商業類競賽中餐烹飪二連霸金牌團隊到創世鳳山分院，同學們精心設計6道佳餚，更化身「總鋪師」巧手烹煮美食，與「阿乾」家人提前圍爐，陪伴享用「團圓飯」。

中山工商老師陳敬淑表示，多次參與創世基金會舉辦的活動，知道創世幫助植物人家屬分擔很多家庭照護的壓力，非常了不起，呼籲社會愛心人士多幫忙，讓他們無後顧之憂照顧植物人。

陳敬淑指出，目前寒士吃飽30尾牙活動已經開始，希望幫助弱勢過好年，享用一頓團圓飯，還有一份代表祝福的應急紅包，藉由尾牙宴用愛來傳遞人與人之間的溫度，為社會注入更多愛心及能量。

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