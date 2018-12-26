「全面」禁廚餘餵豬 豬農憂心衝擊產業鍊

2018-12-26 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長賴清德今天督導中國非洲豬瘟防疫演練，特別提及雲林縣府率先全面禁止廚餘養豬的政策應全面配合農委會整體豬產業轉型及防疫腳步，若中央無法指揮全台各縣市政府，共同防疫可能事倍功半，而日前農委會已開始針對小豬場補貼飼料並誘導轉型、離牧等，參與演練的屏東豬農對雲林縣府的「全面」禁止廚餘，表達恐上溯恐影響整個產業鍊的疑慮。

農委會已確定廚餘養豬退場的長程目標，現階段全台至少有6成廚餘由黑豬養豬戶去化，數量非常可觀，早年農政單位曾想推動全面飼料化養豬，但因廚餘「沒下家」，轉作堆肥問題多、味道重，絕對是嫌惡設施，而廚餘沼氣發電皆屬方興未艾，且部分縣市面臨政黨輪替還很有可能喊卡，也因此全面飼料養豬，仍只能聞樓梯響。

不過，廚餘是非洲豬瘟的傳染途徑之一，農委會日前宣布將啟動「推動廚餘養豬轉型措施」，包含提供飼料差額補貼以及自願性退場補助（離牧），今天進行演練，就有養豬戶對雲林縣政府所提出的「全面」禁止廚餘提出疑慮，指若中國的防疫措施薄弱到連飼料都能檢出病毒，就該思考「全面」禁廚餘的腳步。

「不認同『全面』禁廚餘」，屏東縣養豬協會常務監事方志源強調，大部分養豬戶當然知道廚餘是傳染途徑，但他認為，針對佔全台約4成的200頭豬以下的小場，該類養豬戶因成本問題，是否確實高溫蒸煮或甚至連蒸煮設備都沒有，的確是頭痛問題，他贊同農委會輔導這類小場養豬戶轉型或是全面飼料化，但絕不是連大場都全面要求去廚餘，他認為大場養豬戶甚至可能高溫烹煮達逾標準的1個小時，因為「怕都怕死了」。

方志源指出，屏東養豬戶以養不吃廚餘的小豬為主，黑豬養至10月大左右時，會交由成豬養豬戶接手，全台目前至少6成的廚餘依靠黑豬去化，養豬戶甚至一致認為廚餘所養的黑豬肉質較佳，而若有其它縣市追隨雲林政策全面禁止廚餘，除了廚餘無處可去之外，還將大幅墊高餵食成本，成豬戶若被逼得離牧，而不是被輔導轉型，就會出現「沒人要買小豬」的情形，小豬滯銷產業鍊開始上溯變化甚至滯銷，豬瘟還未入侵，養豬產業卻反而會被這種政策全面影響。

方志源說，今天中國已經傳出有「飼料」帶病毒，若是全面飼料化，飼料需求量大增，難保不會有養豬戶因對岸飼料而淪陷，他重申，大場從再利用到鍋爐等，通通都具有執照，可以成為政府防疫的一環，但小場恐因成本問題沒有設備或是不易控管，他再次強調，不是反對「禁廚餘養豬」，但加上廚餘去化的問題，轉型、輔導應從防疫較薄弱的小場開始。

1名不願具名的獸醫表示，農委會推動離牧或飼料補助，就肅源的防疫概念，全飼料化當然是最後目標，但現階段全台的廚餘量太恐怖，也就是多年至今仍無法全面飼料化的原因，而現階段若貿然全面禁止廚餘，可預見的就是廚餘無處去化，沼氣發電、堆肥等等除了需要時間緩不濟急，更需要空間，甚至還會有嫌惡設施的隱憂。

該獸醫說，若連事業廢棄物都能全台亂竄，更別說是相較幾乎等於無控管的外包廚餘車會往哪裡跑，在現今沒有完善配套下，可預期將會出現隨處亂棄廚餘的環境髒亂問題，說極端一點，台灣的廚餘量若隨意棄置將引發病媒蚊茲生，若再衍伸出其它動物疫病、甚至人類疫病豈不是更大危機？他說，單一縣市率先起跑，除是為難自己的環保局，更可能因廚餘到它縣市去化而成為先搶先贏的「以鄰為壑」，對整體防疫甚至環境衛生會出現極大衝擊。

不過，屏東縣議員潘連周則認為應儘速全飼料化，能杜絕傳染的管道之一，且「廚餘是環保單位要處理的事」。

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