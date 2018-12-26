桃園跨年晚會移師青埔 交通懶人包看這裡！

〔記者李容萍／桃園報導〕「就愛桃園擁抱美好」跨年晚會今年首度移師高鐵站前廣場舉行，預計吸引10萬民眾到場參加倒數。市府呼籲「搭機捷、坐公車、少開車」，從30日上午8點起至跨年元旦下午5點在高鐵站前廣場場地周邊實施四階段交通管制，請民眾提早改道外，為疏運前來及散場人潮，加開三路線接駁車，桃園機場捷運公司也首度力拚41小時不打烊，普通車班次從31日上午6點發車到跨年元旦晚上11點止，連續發車疏運。
第一階段交通管制措施：30日上午8點至元旦下午5點，於高鐵站前東路一段（高鐵北路至青山路口區間）；第二階段交通管制措施：31日上午8點至元旦凌晨1點，於高鐵站前東路一段（高鐵北路至領航南路區間）及青山路（青心路至站前東路區間）；第三階段交通管制措施：31日下午2點起至元旦凌晨1點，於高鐵北路一段與領航南路三段（站前東路一段至站前西路一段區間）靠會場側（慢）車道，高鐵站前西路一段靠會場側人行道，此三階段均管制車輛禁止進入，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放。
第四階段交通管制措施：31日晚上11點30分至元日凌晨1點，於高鐵站前東路一段、站前西路一段（高鐵北路至領航南路區間）、青山路（站前東路至青心路區間）、青心路（高鐵北路至領航南路區間）、青園路（青埔路二段至站前西路區間）、高鐵北路一段雙向（青埔路至青心路區間）、領航南路三段（站前西路一段至青心路區間）靠會場側車道、人行道，除公車、計程車、消防車、救護車、活動車輛，其他車輛禁止進入。
「跨年接駁專車─紅線」桃園火車站至桃園高鐵站（經風禾公園），桃園火車站於31日晚上6點至10點發車、桃園高鐵站是晚上10點至元旦凌晨1點30分發車，票價34元；「跨年接駁專車─綠線」中壢火車站至機場捷運A21環北站，桃園客運中壢公車站於晚上10點至11點發車，機捷A21環北站晚上10點30分至元旦凌晨1點30分，票價18元；「跨年接駁專車─藍線」蘆竹區公所至機場捷運A10山鼻站（經中正路南崁站），蘆竹區公所於晚上6點至10點發車，機捷A10山鼻站於晚上11點至元旦凌晨1點30分發車，此路線為免費。其班距10至20分鐘不等。
另外，活動會場設有大型免費停車場，民眾可自國道2號大竹交流道下，往高鐵桃園站方向沿台31線行駛，右轉高鐵站前西路前往停車，南桃園民眾也可沿台31線行駛，左轉高鐵站前西路後前往停車，會場周邊也設有民間及公有停車場。
-
桃園跨年晚會桃園高鐵站前的交通管制措施及往活動停車場動線等現場配置圖。（圖由交通局提供，記者李容萍翻攝）
-
桃園跨年晚會桃園高鐵站前的交通管制措施及往活動停車場動線等現場配置圖。（圖由交通局提供，記者李容萍翻攝）
-
跨年晚會首度移師高鐵站前廣場，為疏運前來及散場的旅客，桃園機場捷運公司力拚41小時不打烊。（記者李容萍攝）
-
跨年晚會首度移師高鐵站前廣場，為疏運前來及散場的旅客，桃園機場捷運公司力拚41小時不打烊。（記者李容萍攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv