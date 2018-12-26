桃園跨年晚會移師青埔 交通懶人包看這裡！

2018-12-26 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕「就愛桃園擁抱美好」跨年晚會今年首度移師高鐵站前廣場舉行，預計吸引10萬民眾到場參加倒數。市府呼籲「搭機捷、坐公車、少開車」，從30日上午8點起至跨年元旦下午5點在高鐵站前廣場場地周邊實施四階段交通管制，請民眾提早改道外，為疏運前來及散場人潮，加開三路線接駁車，桃園機場捷運公司也首度力拚41小時不打烊，普通車班次從31日上午6點發車到跨年元旦晚上11點止，連續發車疏運。

第一階段交通管制措施：30日上午8點至元旦下午5點，於高鐵站前東路一段（高鐵北路至青山路口區間）；第二階段交通管制措施：31日上午8點至元旦凌晨1點，於高鐵站前東路一段（高鐵北路至領航南路區間）及青山路（青心路至站前東路區間）；第三階段交通管制措施：31日下午2點起至元旦凌晨1點，於高鐵北路一段與領航南路三段（站前東路一段至站前西路一段區間）靠會場側（慢）車道，高鐵站前西路一段靠會場側人行道，此三階段均管制車輛禁止進入，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放。

第四階段交通管制措施：31日晚上11點30分至元日凌晨1點，於高鐵站前東路一段、站前西路一段（高鐵北路至領航南路區間）、青山路（站前東路至青心路區間）、青心路（高鐵北路至領航南路區間）、青園路（青埔路二段至站前西路區間）、高鐵北路一段雙向（青埔路至青心路區間）、領航南路三段（站前西路一段至青心路區間）靠會場側車道、人行道，除公車、計程車、消防車、救護車、活動車輛，其他車輛禁止進入。

「跨年接駁專車─紅線」桃園火車站至桃園高鐵站（經風禾公園），桃園火車站於31日晚上6點至10點發車、桃園高鐵站是晚上10點至元旦凌晨1點30分發車，票價34元；「跨年接駁專車─綠線」中壢火車站至機場捷運A21環北站，桃園客運中壢公車站於晚上10點至11點發車，機捷A21環北站晚上10點30分至元旦凌晨1點30分，票價18元；「跨年接駁專車─藍線」蘆竹區公所至機場捷運A10山鼻站（經中正路南崁站），蘆竹區公所於晚上6點至10點發車，機捷A10山鼻站於晚上11點至元旦凌晨1點30分發車，此路線為免費。其班距10至20分鐘不等。

另外，活動會場設有大型免費停車場，民眾可自國道2號大竹交流道下，往高鐵桃園站方向沿台31線行駛，右轉高鐵站前西路前往停車，南桃園民眾也可沿台31線行駛，左轉高鐵站前西路後前往停車，會場周邊也設有民間及公有停車場。

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