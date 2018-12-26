「桃機一號」搬不搬？搬去哪？ 元月2日起i-voting決定

2018-12-26 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節9月30日落幕後，約有半數大型藝術裝置作品留置現地繼續展出，其中，位於中壢青塘園的公共藝術作品「桃機一號」，市府文化局考量地方民意兩極，訂明年1月2日至31日開放民眾至文化局i-voting網路平台投票，「桃機一號」搬不搬？搬去哪？由民眾票選決定。

「桃機一號」長30公尺、高10公尺、寬15公尺，是裝置藝術家王文志在青塘園打造，以鋼骨建構飛機造型，鑲入旅行箱造型，作品呈現旅人的各色夢想故事與悲歡離合，內部可同時容納100人左右，民眾可進入機艙休憩與冥想，獲得心靈平靜，也可以當作瞭望台環視四周，機艙同時布滿印刷的鋁片，抬頭可以在上面看到台灣、桃園的特色景點，以及歷屆地景藝術節代表作品。

這座結合藝術、建築與景觀美學的作品，展出期間成為熱門拍照打卡點，但也因為設在青塘園草地上，引起地方抨擊市府花大錢置放破壞自然之美，恐怕原本前來棲息覓食的禽鳥會被嚇跑等等。

文化局綜合各方意見，建構i-voting網路平台，由全民投票決定桃機一號的最佳去處。投票的選項有二，可勾選作品留置現地繼續展出，或將作品移至適合地點（每人最多可投3個地點），據估計移置經費約800至1000萬元，並不便宜。

文化局挑選的移置地點有8個，分為：大園區的客運園區公一公園、桃園區虎頭山環保公園、桃園區玉山公園、桃園區建國公園、中壢區龍岡萬坪公園、八德區大湳森林公園、平鎮區新勢公園以及鄰近桃園國際機場和竹圍漁港的海湖地景公園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/