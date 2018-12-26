「實況中壢」成果展 五號倉庫基地登場

2018-12-26 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵中壢火車站位於中和路39號的5間鐵道倉庫，日治時期為運貨倉庫，約有80年歷史，10多年前老倉庫進行結構整修、活化，轉租作為停車場、貨物批發倉儲及餐廳使用；今年6月經桃園藝文陣線承租並整修作為「中壢五號倉庫藝文基地」營運，經過半年時間廣邀不同背景、專長學員進行關於中壢各種樣貌的觀察文獻，即日起至1月6日展出 「實況中壢」青年文化平台成果。

現場展出各組學員關於中壢的觀察文獻，有探訪三仙巷、豬埔仔等酒店行業的八大小旅行，採訪服裝達人、製刀世家、飄香肉乾店的職人講堂及翻轉文創市集意向的番薯市集等成果書寫。其中，以介紹中壢廟宇的紙偶繪本最吸睛，參與學員在繪本裡把對鬼神的敬畏之心化為互動有趣設計，親子賞讀繪本後，還可以彩繪手製紙偶。

承租「中壢五號倉庫藝文基地」的桃園藝文陣線理事長劉醇遠表示，曾做為泰式餐廳的五號倉庫，閒置多年無人承租，團隊花了許多時間和精力，拆除原有天花板裝潢，補修毀損牆面及後方空地，作為藝文展演空間及文創基地，鼓勵藝術相關科系學生在此創作發表。

五號倉庫位在中壢火車站附近，交通便利，桃園藝文陣線開放倉庫申請作為展演場地，並視實際時間需求協調檔期，以期凝聚更多實驗性的藝文創意。

展覽時間為每週二至日的上午10時至下午5時，週一公休。

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