拜訪「上帝的部落」？ 司馬庫斯2019年封路交管計畫出爐

2018-12-26 21:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有「上帝的部落」之稱的熱門景點新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，因應明年聯絡道路改善工程，平日全線封閉暫不接待遊客，最新交通管制計畫今天出爐；部落預估，明年遊客數恐驟減3/4，但為保障行車安全，族人們全力配合，也希望讓自然生態獲得休養。

司馬庫斯聯絡道路6到16公里道路改善工程，獲前瞻基礎建設計畫核定總工程經費約1.17億元，工程已於本月4日開工，主要工項為提升路面品質與建置安全護欄；為顧及施工品質與養護時程，公所與部落協調決定封路施工。

尖石鄉公所說，2019年元旦連假過後，司馬庫斯聯絡道路預計自元月7日到31日，週一到週五全線封閉，週六中午12點起到週日開放車輛通行，除了部落人下山添購生活用品，對外只接待預約訂房團客，由公所支援5到6輛9人座廂型車，自施工起訖點接駁進入部落，遊客須步行約1公里通行施工區段搭車。

明年2月起進入司馬庫斯櫻花季，適逢寒假及農曆春節，整個2月開放通行，228連假過後，自3月4日起重新封閉，恢復僅週六、日開放採接駁制，管制將持續至6月28日，期間僅兒童、清明4天連假開放，7、8月暑假兩個月重新開放，屆時如工程尚未完工，將於9月再封路復工。

司馬庫斯部落會議前總幹事巴杜說，部落採行共同經營的「土地共有、合作共生」的生活方式，主要收益來自觀光。部落共約150個房間，可接待300多人住宿，過去週末、國定假日及寒、暑假幾乎客滿，每年遊客5、6萬人次，平均每月約5000人次。

巴杜說，由於道路施工影響遊客上山意願，目前假日訂房約7、8成，預估明年每月遊客數只剩1000多人，驟減約4分之3，共同經營只能勉強維持，但為了長遠的行車安全，部落人願意短暫犧牲，也藉此讓大自然獲得休養。最新相關訊息，可上司馬庫斯官網查詢，遊客中心電話：（03）584-7688。

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