「谷關空氣」開賣？ 網友承諾「親自採集」

2018-12-26 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨（25日）在就職典禮送出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，引發網友熱議，而也有網友跟上這股熱潮，直接在網路上賣起「谷關空氣」，表示若有民眾買單自己就真的會去谷關採集，並錄影存證。只不過，這份空氣的售價也不便宜，要價1225元。

一名網友今在購物平台上架一件最新商品「谷關空氣：20181225一起見證不再有紫爆的台中」，表示既然「如果政策被看成一個玩笑，那人民更要認真監督！」，希望能邀民眾來一同見證盧秀燕的反空汙的決心。只要民眾下標，「我就去谷關裝空氣給你，錄影為證，並把收入捐給台中偏鄉。」

該名網友還說，商品見證價定為1225，是代表「在2018.12.25這一天，我們因重視空氣品質，為台中迎來一片藍天」。而人民與政府站在同一陣線，不僅肩負著相同責任，也要落實監督。

至於有民眾詢問，照片裡空瓶上的字根本是手寫的，這谷關空氣到底是「市長發的還是仿冒品」？該名網友則幽默回應，「市長送的是谷關空氣，又不是送市長空氣」，他的谷關空氣會是自己採集，完全沒有仿冒的嫌疑。

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