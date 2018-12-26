流行音樂融入古典詩詞 南台科大資訊傳播系師生作品獲獎

2018-12-26 22:49

〔記者萬于甄／台南報導〕南台科技大學資訊傳播系師生將五言古詩《入若耶溪》以及唐朝王維的《山居秋瞑》，搭配音樂拍攝成微電影作品「靜水山幽」，故事內容以「北漂青年」為背景，強烈的影像敘事力，獲得「2018影落POEM心經典再創MV競賽」第二名，相當不容易。

南台科大表示，2018影落POEM心經典再創MV競賽由漢光教育基金會主辦，致力推廣文化創意，主要讓青年學子將現代流行音樂融入古典詩詞的氛圍，並拍攝成音樂微電影，今年競賽吸引兩百多件作品參賽。

南台科大資傳系助教梁丹青與學生戴慧琳、洪瑞寬以及薛雅庭組團參賽，獲獎作品「靜水山幽」歌詞，以南朝梁王籍五言古詩《入若耶溪》以及唐朝王維的《山居秋瞑》改編，內容敘述一名北漂青年返鄉後，與父親的對談相處中，發現內心深處靜水山幽之地就是老家的蘭花園。

南台科大指出，「靜水山幽」透過影像說故事，成功拍攝兩首古詩山水田園的意境，且空拍畫面提升田園美景的層次感，運鏡手法與音樂影像的敘事力，更成功把觀眾帶入青年內心深處的那片「靜水山幽」之地，獲得評審的青睞。

學生洪瑞寬表示，從這次競賽過程中，學到「有溫度的故事才耐人尋味」，也體悟古詩作者的心境與欣賞漢學之美；學生薛雅庭則說，這是她首次拍攝MV，過程非常有趣，學習非常多課堂以外的技藝，很感謝隊友與老師的相助，大家一起完成一部好作品很開心。

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