每坪84萬 新竹縣地王「底加啦！」

2018-12-26 20:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣明年度的土地公告現值全縣調幅為1.34％，占一般正常交易價格比為90.62％，一樣在明年元旦公告。至於選前的地價稅爭議，目前地政處正進行複查，複查後視狀況重開地評會，相關作業希望趕在舊曆年前完成。而土地公告現值調整後，新竹縣明年的地王依舊是竹北光明6路、縣政9路交叉口的永豐銀行所在地，每坪84萬。

縣府地政處表示，新竹縣地價及標準地價評議委員在本月14日完成了2019年的公告土地現值評議作業，評議結果全縣的調幅為1.34％，占一般正常交易價格比為90.62％。

地政處說，新竹縣今年的公告土地現值占一般正常交易價格（市價）已達90％，所以明年公告土地現值的調整作業，便以全縣各鄉鎮市整體均衡性為方向執行，繼續維持9成以上的比例做調整。

今年全縣13鄉鎮市土地共分成3678個地價區段，最高地價區段在竹北市光明6路東1段（中山高竹北交流道到自強南、北路間）的商業區，每平方公尺24萬元；最低區段地價則落在尖石鄉山坡地、與石安及馬洋山等國有林班地內，每平方公尺只有80元。

由於明年公告土地現值的作業期間、也就是從去年9月2日起到今年9月1日，境內不動產市場景氣維持保守觀望態度，整體交易價格並無顯著波動，所以今年針對明年公告土地現值的調整漲跌幅都趨緩和，使得全縣最後調幅為1.34％，算是微調。

至於明年的新竹縣地王，依然由竹北市縣福段284地號、也就是永豐銀行所在地持續蟬聯，公告土地現值每平方公尺25萬元、換算每坪約84萬元。

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