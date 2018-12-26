普悠瑪事故再開協調會 家屬狠打臉報告疑點：重啟調查

2018-12-26 20:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部、台鐵局今天下午與普悠瑪罹難者家屬召開第三次協調會，立法委員黃國昌則在協調會前帶著家屬率先召開記者會，黃國昌說，行政院事故調查小組11月26日第一份調查報告，就完全讓大家看不下去，12月21日第二份報告，許多關鍵問題避重就輕，不夠客觀、公正、完整，只是讓罹難者家屬受到二次傷害。現場罹難者家屬拉布條高喊：查明真相追究責任、監察院主動彈劾別再官官相護、儘速成立運安會重啟事故調查。

「希望監察院主動調查」

罹難者家屬林先生說，他們認為調查報告上面有很多疑點，但是調查小組都無法沒有辦法一一交代，到第二次調查報告公布後，更發現連調查小組召集人都對整件事情的了解都非常模糊，家屬到現在要的就只是真相，但前幾次會議就一直被官員們帶著繞圈圈，現在時間拖得很久，大家對這件事情已經不關注，家屬都覺得很無助。現在立法院好不容易一讀通過運安會的組織法跟作用法，家屬希望立委們能在之後的臨時會上，支持運安會通過；未來希望運安會開始運作後，針對普悠瑪事故重啟調查，因為家屬真的不相信調查小組做出來這份報告。

林先生強調，普悠瑪這起事故後，發現台鐵採購、發車前檢查、主管有無決定事故車是否該繼續開，裡面都有非常多的疏失存在，但是調查報告卻沒有辦法給家屬答案，希望運安會開始運作後，調查真相無上限。再來就是希望監察院能夠主動調查，為家屬主持公道。

「家人還在天上等真相」

協調會中，家屬針對行政院調查報告仍有許多疑點，包含為何前兩次列車停留韌機作動有停車，第三次只有減速；主風泵氣壓5.5公斤以下會切斷動力滑行、5以下停留韌機會作動煞車，但為何報告比對表中，氣壓5.3可以加速到109公里；為何以前報告都沒提松山有位工務人員上車，還坐進駕駛室到宜蘭才下車，他過程中都做了什麼；當天事故列車下午4點34分才停靠宜蘭站，但列檢通報紀錄單卻寫下午4點10分宜蘭站檢查情況等等。罹難者家屬不滿地說，調查報告這麼多疑點，家人還在天上等真相，要不要重啟調查？

對此，鐵道局副局長楊正君說，調查資料沒有總風缸每一秒數字記錄，只有48筆有故障、異常時的數字紀錄，包含時間點、里程位置、車速與總風鋼壓力值，所以，比對表中才會呈現空氣壓力一直不足，但車速卻有快有慢。列檢通報紀錄單的記錄，4點10分的時間是指調度員接獲司機員通報，空調機故障及動力異常；至於後面寫著宜蘭列檢員上車檢查的情況，會再查是否為同一人所寫。松山站工務人員上車，主要是進行巡軌任務，經訪談他中途也有協助司機員按一些按鈕，到宜蘭站原本有問司機員他是否需要留下協助，但後來看見列檢員上車後，他就依原計畫下車。

公開當天台鐵群組簡訊內容

協調會最終做出9點決議，包含：交通部於本週五前建置普悠瑪事故調查網頁專區，並提供台鐵簡訊群組中，62人姓名、職稱、權責；公開案發當天台鐵群組簡訊內容；綜調所簡訊誰決定發出？資訊來源來自何處？綜調所發送簡訊的SOP；公開ATP遠端監視系統之司機員教育訓練內容。下週公布16點10分客貨車檢修紀錄簿、列檢通報紀錄單是案發前紀錄或事後補登錄；調查小組訪談紀錄發函詢當事人，同意後公開；公開訪談人員名冊（職稱+人名）。家屬最後強烈要求下次會議地點於行政院召開。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/