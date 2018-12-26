醫訊》嘉義長庚引進640切電腦斷層掃描儀 降88％輻射量

2018-12-26 21:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義長庚醫院今年11月引進「640切電腦斷層掃描儀」，較一般64切掃描儀可降低88％輻射量，心臟檢查可降低憋氣時間和減少使用降低心律藥物，有高血壓病史的52歲女子，因胸悶不適進行檢查，透過640切斷層掃描，立即檢查出心臟血管有狹窄情形，經治療後復原。

嘉義長庚放射診斷科主任蔡元雄說，電腦斷層主要詳細檢查腦部、心臟及肺部等部位，新引進的640切電腦斷層儀是雲嘉南地區唯一一台，市價約7000萬元，16公分寬排偵檢器掃描一圈就可覆蓋心臟，不需多次掃描，對於肺部檢查，小到0.2公分的腫瘤都可檢查出來。

蔡元雄說，640切電腦斷層掃描儀心臟檢查可減少因心臟跳動或血管支架導致的假影、降低病人憋氣的時間負擔，對高心跳的病患可減少使用降低心律藥物，提高檢查的準確性及舒適性，降低檢查所需暴露的輻射劑量。

而過去肺癌篩檢主要是胸部X光，但因解析度低，腫瘤需要至1到2公分才容易檢出，低劑量電腦斷層（LDCT）可早期發現肺癌，但輻射暴露仍高於傳統X光，640切電腦斷層掃描儀利用新一代影像重組及自動輻射曝射調控技術，僅需一般低劑量掃描的20-30％。

640切電腦斷層掃描儀可同時完成頸部、腦血管狹窄偵測及全腦血液灌流功能性造影，提供腦血管病變、中風患者及臨床醫師準確的診斷及用藥、血管支架放置或手術的參考；嘉義長庚醫院放射師王裕生也說，院內進行檢查，以心臟檢查為例，原有電腦斷層掃描費用是16000元，目前提升至640切，收費也未提高。

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