健保「雲端查詢系統」 加速急診治療時間

2018-12-26 21:15

〔記者許倬勛／桃園報導〕健保署今年起推動「雲端查詢系統」可線上看CT、MRI醫療影像，民眾和醫院不必重複做醫療檢驗，平鎮區壢新醫院醫師金霍歌指出，醫療行為就像建構拼圖，透過這套系統可迅速掌握患者病史、用藥史，有助於門診、急診等治療。

健保署今年起推動醫療影像上傳與調閱分享新措施，鼓勵醫師先調閱參考雲端分享病患醫療影像後，再依專業判斷是否開立檢查，以減少不必要的檢查。

經健保署分析CT（電腦斷層掃描）及MRI（磁振造影檢查）兩種檢查「30日內再一次開立檢查率」，未調閱雲端影像即開立檢查組是有調閱雲端影像組的兩倍。

長年擔任急診室醫師的金霍歌舉例，被送進診療間的患者如有昏倒、嘔吐等病況，透過調閱雲端查詢系統，可以就患者的醫療紀錄、病史、用藥史等，用最短時間推論暈眩的原因，檢視是否為藥物導致或急病，更快達到「望聞問切」效果，然後再對症下藥、治療。

金霍歌呼籲各醫院診所，都應積極推廣使用，將正確的用藥紀錄與檢查結果詳實上傳，讓醫療諮詢更加完備，不僅為民眾健康把關，也可為每次的急救爭取更多時間。

目前雲端查詢系統可查詢的項目包括西醫、中醫用藥紀錄、檢查檢驗紀錄與結果、手術明細紀錄、過敏藥物紀錄、特定凝血因子用藥紀錄、CT、MRI等檢查影像。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/