圍籬未撤、建材堆積 地方憂平鎮運動中心啟用延宕

2018-12-26 20:57

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市府體育局在各區共推動11座國民運動中心，其中外觀亮橘、以「武術」運動為發展特色的平鎮國民運動中心，去年3月動工預計今年底完工，預計明年3月試營運，但建物外圍仍被工程圍籬包圍、地上堆滿建材，讓地方擔憂期望落空、無法如期使用。對此體育局解釋，工程進度已達95%，僅剩內部裝修及公共設施復原，4月1日可如期正式啟用。

總經費4億1513萬元的平鎮國民運動中心，基地面積1226餘坪，地下1樓為汽車停車空間，地上4層設有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律舞蹈教室、桌球場、羽球場等，其中武術教室符合跆拳道、空手道訓練規格，為平鎮的特色項目，完工後將採OT方式營運。

平鎮運動中心外觀採象徵吉祥麒麟的橘黃色系，以鮮黃色彩妝點，突顯「綵帶」意象，代表熱情、活力概念，並運用大量玻璃、金屬屋頂呈現現代感，也退縮建築物，保留景觀綠廊。

民眾一年來忍受施工吵雜、工程車輛進出興安路、中庸路口，造成下班時間交通壅塞，且工程圍籬佔據大半人行道，部分圍籬東倒西歪，施工現場也堆滿建材，看起來絲毫無完工跡象，令人失望。

對此體育局代理局長房瑞文解釋，運動中心工程進度已達95％，目前建物主體已完工，廠商近期會進行室內裝修，考量初驗及複驗需3個月時間，明年3月中旬試營運最適合，近期將提報竣工及申請使用執照，4月1日正式營運。

房瑞文補充，因平鎮運動中心部分用地原為金星里親子公園，為恢復公共設施原貌，近日才會緊鑼密鼓施工，包括鋪設路面、設立公園遊具等，會加強與施工單位協調，以不打擾民眾起居為原則。

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