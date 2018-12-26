公民參與成果展 桃市府川堂展出

2018-12-26 22:48

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府自即日起至28日止，在一樓川堂舉辦公民參與成果展，市府研考會統計，從106年開始推動參與式預算至今，至今已經辦理52案，參與式預算為9528萬元，共有2萬8千人參與，其中東南亞移工休閒活動案，更獲得國際公民參與組織頒獎，這是台灣首次獲獎，也是亞洲唯一獲獎的民主國家。

市府昨天在綜合會議廳舉行公民參與成果座談，市長鄭文燦致詞時說，市府推動參與式預算，其中關於「東南亞移工休閒育樂活動」案，鼓勵移工投票，該案獲國際公民參與組織頒發「公民參與最佳實踐獎」，不僅是台灣首次有城市獲獎，更是亞洲唯一獲獎的民主國家，該案最後由泰拳獲得第一名，市府也接著在中壢舉辦首次外籍移工泰拳交流賽，反應熱烈。

另市府全面推動公民參與，在各領域以參與式預算方式來推動，像是桃園機場回饋金成立參與式預算工作坊，讓居民瞭解預算法及行政程序，使經費達到最有價值、最有效的運用，執行結果非常成功，未來其他回饋金也可適用

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