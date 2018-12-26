影迷跨年首選！ 府中15連6小時放映北野武電影

2018-12-26 19:35

〔記者葉冠妤／新北報導〕2018年的最後一天，日本電影大師北野武陪你跨年！府中15將在跨年夜6小時連映北野武經典作品，包括《兇暴的男人》、《3-4x10月》、《奏鳴曲》和《花火》，帶領觀影者瘋狂、荒誕、殘酷的暴力美學，在大銀幕上綻放出與眾不同的新年煙花。

新北市文化局表示，今年為慶祝府中15七周年館慶，舉辦跨年放映活動，挑選北野武經典作品六小時連映，包括《兇暴的男人》、《3-4x10月》、《奏鳴曲》和《花火》四部影片，身兼電影導演、演員、搞笑藝人、電視節目主持人等多重身分的北野武，其電影展現出的暴力與悲劇情調，散發哀愁與虛無的氛圍，與自殺式的結局，將日本美學底蘊發揮至極致，有別於一般的好萊塢幫派電影，藝術成就深受國際影壇肯定。

文化局說明，《兇暴的男人》是北野武首部自導自演作品，開啟了他輝煌的電影生涯；他親自編劇《3-4x10月》，詼諧呈現小人物在環境壓迫下展現的強大毅力，奠定他在日本影壇導演地位；《奏鳴曲》則成功打響他在西方電影市場的名號，由配樂大師久石讓為電影音樂操刀，並入選坎城影展單元；《花火》更榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎，成為時隔40年日本第二位拿下此獎項的導演。

府中15跨年北野武經典電影票券即日起啟售，每張20元，凡集滿4場次張電影票根，就可免費獲得一張中杯熱美式兌換卷，影展資訊可參考府中15官網http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽 （02）2965-7186。

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