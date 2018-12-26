起風了！週四降溫北部有雨 下週跨年夜全台都有雨

2018-12-26 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明天（27日）因大陸冷氣團報到，北部、東北部天氣轉冷，降雨時間增加，花東有短暫雨，中南部則維持多雲透光的天氣，但要注意空氣品質；菲律賓東方海面的熱帶低氣壓有形成輕度颱風的趨勢，未來雖不會朝台灣靠近，但週日至下週二會間接為台灣帶來水氣，加上南方雲系北移，恐造成全台有雨的跨年夜，想看曙光或上山等雪的民眾可以提前做準備。

根據《中央氣象局》，今晚起東北風增強，台南以北、東半部、離島和空曠地區容易產生9至11級強風，中南部地區因風沙或穩定天氣，空氣品質較差；北部、東北部因冷氣團南下天氣轉冷，東北部和大台北山區逐漸轉為整日有雨的天氣，並有局部大雨的可能。

《天氣風險公司》說，北部明後兩天天氣較濕，氣溫會慢慢降到15度以下，預計在週五晚至周六清晨下探13度。菲律賓的熱帶低壓有機會發展為今年第30號帕布颱風，預計朝西移動，通過菲律賓中部群島後進入南海，不會經過台灣，但間接為台帶來水氣。

溫度方面，降雨時間較長的北部、東北部整日溫度約19至21度、花東約23度、中南部地區有28度左右。

紫外線方面，全台多為中量級，北北基和連江地區則為低量級。

空氣品質方面，雲嘉南高屏地區達「橘色提醒等級」，敏感族群要特別注意；中部、金門、馬祖為普通等級，其他地區則狀況良好。

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