彰化3萬元生育補助 民憂換縣長就沒了

2018-12-26 19:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣為提升生育率，推動每胎新生兒3萬元的生育補助，2015年實施上路，明年邁入第5年，今年已有1萬2250名新生兒申請，發出3億6750萬元生育獎勵金，明年4億元經費預算已編列完成，在經費已通過議會審議的情況下，至少明年仍可執行，但不少民眾已擔心政策難以完全照單全收延續，可能後年就會改變。

對此，縣府機要秘書陳柏村表示，政策依照預算執行，既然預算編了就實施，新縣府團隊希望能推更具亮點的政策，可以推出更好的政策，政策細節須要再跟相關業務單位了解後才能決定，後年的事，目前言之過早。

社會處長王蘭心指出，明年生育補助大方向未變，未來實施細節是否會調整，要看整體的縣政政策和預算，現在還不知道。

每胎3萬元生育補助為前縣長魏明谷上任首年推動，實施當年創下全國最高的生育補助，桃園市跟進也推出單胎3萬元生育補助，其他縣市也做，金額低於3萬元。

彰化縣長換人做，不少民眾關心生育補助政策能否「魏規王隨」繼續實施，民眾說，發放3萬元生育補助金，實質上，恭賀意義遠大於催生效益，把補助金當成討吉利的「紅包」，縣府祝賀民眾生小孩，也符合台灣民間文化習俗。

不過，也有民眾說，3萬元當鼓勵生育誘因，很難因此讓新婚年輕夫妻拚生育，如果縣庫財源充裕還能當成縣民的「小確幸」，若是借錢來用，越借越多，最後就是債留子孫，執政者眼光要放遠。

根據縣府民政處統計，彰化縣每年新生兒出生率，2011年1萬1833人、2012年1萬3658人、2013年1萬1591人、2014年1萬2033人、2015年1萬3314人、2016年1萬3807人、2017年1萬3070人，成長並不明顯。

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