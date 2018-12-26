澎湖開發出海葡萄戶外量產技術 可望推廣養殖

2018-12-26 18:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼推廣冰花種殖有成後，水產種苗繁殖場在青海菜（礁膜）、鋸齒麒麟菜及馬尾藻的人工養殖技術有重大的突破，並與國立澎湖科技大學合作，共同開發海葡萄戶外量產技術，未來可望大規模推廣養殖，增加養殖戶收益。

海葡萄養殖與冰花種植，最早都是由澎湖科技大學引進，並加以推廣，冰花目前已經是澎湖經濟作物，成為平民美食；水產種苗繁殖場今年9月至11月間，將4公斤長莖葡萄蕨藻〈海葡萄〉種苗，置放於戶外水槽中培育56天，共採收22公斤海葡萄，研究成果已經數次重複試驗，並確立海葡萄戶外量產技術。

這批海葡萄目前已移往西嶼陳連生箱網養殖場及馬公菜園黃聰裕箱網養殖場進行海上箱網量產試驗，研究成果將作為澎湖縣建立海葡萄箱網養殖模組開發使用，另水產種苗繁殖場已購入海葡萄陸上魚塭模場化所需設備，後續依相關研究成果，進行海葡萄模場化研發，期能為澎湖大型海藻養殖提供另一種選擇。

根據文獻記載，海葡萄80%是由海藻多糖、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡且種類齊全，脂肪含量較低且多為不飽和脂肪酸，礦物質和維生素含量豐富，其中鈉、鎂、鉀、鈣等含量都較高，還富含磷、銅、硒等微量元素，海葡萄檢出的16種胺基酸當中11種是人體必需的胺基酸，其中包括人體不能合成的7種胺基酸，多種不飽和脂肪酸當中包含了腦黃金DHA、EPA、ARA等珍貴成分。

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