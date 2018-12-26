這2款「幸福健康便當」 只要68、85元

2018-12-26 18:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與家樂福團隊，經苗栗智慧健康城市營養師團隊輔導，推出滷豬排、烤雞腿2款「幸福健康便當」，所採用的食材以時令、在地、新鮮，並符合衛福部推廣「天天5蔬果」的配菜原則，且售價各別為68、85元，讓民眾吃得美味又營養健康。

家樂福苗栗店表示，滷豬排、烤雞腿等2款「幸福健康便當」，售價分別為68、85元，採當天現做，若須大量可先預先訂購，苗栗市區一次訂購10個以上，還有免費外送服務，訂購專線：0905-333966。

苗栗縣衛生局指出，近年來國人肥胖比率增高，而肥胖與飲食息息相關，且分析調查發現，縣內民眾飲食蔬菜攝取不足者達8成；衛福部推廣「天天5蔬果」，建議國人每天應攝取「3份蔬菜、2份水果」，才能有足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，有益於腸道及心血管健康，預防便秘、肥胖。

衛生局為了縣民健康，由苗栗智慧健康城市計畫團隊的台北醫學大學副教授楊惠婷，帶領營養師團隊來輔導家樂福苗栗店，運用當季食材製作「幸福健康便當」。

衛生局長張蕊仙說，「幸福健康便當」設計以國民健康署健康餐盒為設計理念，把握「豆魚蛋肉一掌心，飯與蔬菜一樣多」原則，食材選擇均以在地原態食材為主軸，希望透過產官學合作，真正把健康飲食的概念落實到消費者的日常生活，同時促進健康餐飲產業發展。

家樂福表示，過去幾年，世界各國都曾面臨許多食安風暴，加上消費型態與需求不斷改變，食品轉型可以說是一場全球性運動；台灣市場在幾經食安危機之後，對食物轉型需求更加強烈，未來4年，台灣家樂福除過去推動的溯源認證、產品檢驗等行動，更將從自有品牌、有機商品、非籠飼雞蛋、生態保育等方向前進，進一步和食物生產者直接合作，從源頭擺脫慣性生產方式，尋求對人與環境都更好的生產方式。

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