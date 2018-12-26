152脫團越南人未追到 國安局介入調查防恐

2018-12-26 18:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕「觀宏專案」來台旅遊的越南觀光團152人脫隊，爆歷年最大脫逃事件，有旅客連行李都丟下就跑人，因動機不明引發國安局重視，積極介入調查，警方、移民署今天全力追人；據了解，同旅行社還有79人尚未入境，移民署與外交部已緊急註銷電子簽證。

移民署表示，脫隊落跑的152名越南籍觀光客，23日晚間分4團入住國際星辰旅館和鹽埕區帝豪飯店，竟有數十名旅客一下遊覽車，踏進飯店還沒領行李，就攔計程車離開，不知去向；另有部分旅客進入飯店房間後，將行李留在房間就離去，台灣阮姓導遊得知嚇呆，等到24日仍不見團員歸隊，立刻向警方報案。

據了解，4個旅行團越南籍旅客23至25日陸續失聯，失聯的152名越南籍旅客，原訂26日搭機返回越南，逾期未歸或超過簽證時間就涉及違法滯留，移民署與警方全面追人，目前朝脫隊非法打工方向偵辦。

不過，一次152人集體脫隊失聯，有老有少有男有女，國安局不敢大意，已介入積極調查，雖然合法入境、非法打工的可能性極高，但國安局仍仔細調查，以防恐怖份子滲入。

警方指出，根據路口監視器發現，脫隊落跑的越南觀光客，不僅攔計程車離去，還有搭乘私人轎車、休旅車，警方以車追人，發現這些車輛不只是高雄車籍，其他外縣市車籍都有，懷疑幕後有龐大人蛇集團操控。

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