史上專屬台灣新年音樂會 賓茂國中VASA原舞隊喜獲邀

2018-12-26 21:23

［記者陳賢義／台東報導］史上首次專屬台灣新年音樂會，元旦將在台北市大湖公園陽光草坪舉行，台東賓茂國中「VASA原舞團」獲邀與灣聲樂團合作演出，斐然成績再添一樁；賓中VASA原舞團成軍逾8年，團員們不斷從練習中找回日漸式微的排灣族文化，也藉由歌舞展演贏得無數掌聲，並受邀出國進行文化交流，更爭取到民間企業的贊助，發行首張音樂專輯「日出東聲」，收錄了排灣族7個部落的古調。

賓中幾近百分百都是排灣族學生，與生俱來的歌舞天分是最大的優勢，VASA原舞團2010年由呂美琴策劃成軍，藉由多元的學習、音樂及歌舞，幫助學生展現屬於自我的驕傲及優越感，也發展出屬於賓中的本位特色，2012年由東元科技文教基金會牽線，並在禎祥食品支持鼓勵下正式命名，參加多次全國學生舞蹈比賽均獲優良成績，且數度獲邀遠赴日本等國交流。

校長洪文政說，感謝VASA孩子及老師們的努力，9年來一步一腳印的成長讓排灣樂舞帶著孩子走上國際舞台，站上國家音樂廳，而這些點滴與過程，回首過去，又是異常的新鮮，就像是昨天才發生一樣。

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