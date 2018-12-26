核二廠用過核燃料乾貯設施環差 環團憂安全問題

2018-12-26 18:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了進行除役準備，台電設置核二廠用過核燃料乾式貯存場，今就混凝土護箱材質變更提出環差，不過會前環團仍質疑核廢露天貯存、該地可能成為永久貯存地表達疑慮，但台電也表示，相關計畫均通過原能會審查，並重申該地不是適合進行永久貯存的廠址。

核二廠室外乾貯1996年通過環評，2010年因場址調整、縮減、用過核燃料貯存數量減少、護箱型式等內容通過第一次環差，2014年因取得美國核能管制單位增列M型護箱，也通過審查，但當地居民不服環評委員提起訴願、訴訟，2016年法院判決原處分撤銷，台電今年提出上訴但遭駁回，今再進行第二次環差審查。

審查會議開始前，多個環團聚集在環保署前，強烈表達對此案疑慮，台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅認為，目前核二廠用過核燃料露天乾貯設施的規劃，讓居民有諸多疑慮，包括露天設施易腐蝕、輻射易擴散，護箱貯存數量密度也過高等，在露天乾貯未興建，且台電承諾第二期將改採室內乾貯，目前規劃應該停止。

環境法律人協會研究專員謝蓓宜說，台電雖然列舉I型、H型、M型3種護箱，看似提供環評委員做出選擇，但實際上在安全分析報告只針對M型分析，缺乏I、H相關資料，台電應該公開3種材質完整的報告，讓環委能夠進行實質審查評估。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖，也對室外乾貯感到憂慮，並強調核廢料不能一直放在北海岸。

新北市政府在會議上也強烈表達不希望乾貯場變最終處置場，要求核二乾貯露天應改室內，台電則說，一期已經在進行，如果要重新評估，中間耗費時程很長，可能會發生核電廠除役但核燃料還退不出來的狀況。

專案小組成員普遍認為相關資料仍不夠清楚，需要再說明，裁定補正再審，並要求台電補充包括M型、I型及H型安全設計基準比較數據、M型混凝土規格配置規劃；國際間採行變更後同型貯存方式案件之背景區位條件差異；依原能會安全評估結果，採最惡劣情境及可能貯存時程，說明本案混凝土護箱外殼之地域合適性。

此外，還有依水保計畫審查結果，敘明排水壕溝縮減原因，以及後續逕流排水規劃；廢棄土方量及後續處理；以衛星照片或圖說方式補充歷年本案鄰近海岸線變遷情況，及本案可能造成影響與因應對策；提出地表水及地下水環境輻射監測規劃；針對民眾疑慮事項，加強風險溝通作業規劃等多項資料。

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